Специалист Чернокульский: сдача ипотечной квартиры в аренду может быть запрещена

Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду стоит внимательно проверить положения кредитного договора. В большинстве договоров ограничения есть — банки часто прописывают отдельно либо прямой запрет, либо обязательное согласование с самим финансовым учреждением.
Об этом предупредил в беседе с RT директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.
По его словам, юридический блок формулирует договор так, чтобы максимально защитить интересы банка и снизить риски потери средств.
«При этом на практике это условие соблюдается далеко не всегда. Но если платежи по кредиту поступают своевременно, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира. Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка», — пояснил эксперт.
Отмечается, что риски проявляются в случае, когда в процессе отношений держателя ипотеки и банка всё-таки возникают какие-то сложности.
«И тогда нарушение условия о запрете сдачи в аренду или согласования аренды с банком формально может стать основанием для требования досрочного исполнения обязательств по кредиту. В зависимости от условий договора банк также вправе потребовать устранить нарушение, а если требования не будут исполнены — обратиться в суд и при наличии предусмотренных законом оснований обратить взыскание на предмет ипотеки», — предостерёг собеседник RT.
Чернокульский посоветовал внимательно изучить ипотечный договор и точно знать, есть ли в нём запрет на сдачу жилья в аренду или требование предварительно согласовать её с банком.
«Если такое условие предусмотрено, лучше направить запрос кредитору и получить официальный ответ. Это займёт значительно меньше времени и сил, чем последующее урегулирование возможного спора с банком», — посоветовал он.
Кроме того, по мнению аналитика, стоит оформлять отношения с арендатором официально.
«Заключите письменный договор найма, зафиксируйте состояние квартиры в акте приёма-передачи и, конечно, своевременно исполняйте обязательства по ипотеке. Если кредит обслуживается без просрочек и квартира содержится в надлежащем состоянии, у банка, как правило, нет экономических причин инициировать конфликт с заёмщиком», — заключил эксперт.
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