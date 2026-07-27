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Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкалье

Запасы крупнейшего в России месторождения серебра, расположенного в Забайкальском крае, составляют почти 17 тыс. тонн, заявили в Минприроды.

Источник: RT на русском

Запасы крупнейшего в России месторождения серебра, расположенного в Забайкальском крае, составляют почти 17 тыс. тонн, заявили в Минприроды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Как уточнили в ведомстве, Удоканское месторождение в Забайкалье относится к серебросодержащим и содержит 16,86 тыс. тонн металла.

В тройку крупнейших также вошли месторождение Прогноз в Якутии (6,14 тыс. тонн) и Октябрьское в Красноярском крае (5,2 тыс. тонн). При этом Прогноз является единственным собственно серебряным, а Октябрьское, как и Удоканское, — комплексным.

Суммарные запасы трёх крупнейших месторождений составляют почти 23% от общероссийских.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи.