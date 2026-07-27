Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкалье

Запасы крупнейшего в России месторождения серебра, расположенного в Забайкальском крае, составляют почти 17 тыс. тонн, заявили в Минприроды.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Как уточнили в ведомстве, Удоканское месторождение в Забайкалье относится к серебросодержащим и содержит 16,86 тыс. тонн металла.
В тройку крупнейших также вошли месторождение Прогноз в Якутии (6,14 тыс. тонн) и Октябрьское в Красноярском крае (5,2 тыс. тонн). При этом Прогноз является единственным собственно серебряным, а Октябрьское, как и Удоканское, — комплексным.
Суммарные запасы трёх крупнейших месторождений составляют почти 23% от общероссийских.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи.