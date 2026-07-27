Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкалье

В тройку крупнейших также вошли месторождение Прогноз в Якутии (6,14 тыс. тонн) и Октябрьское в Красноярском крае (5,2 тыс. тонн). При этом Прогноз является единственным собственно серебряным, а Октябрьское, как и Удоканское, — комплексным.