Командир Легион: бойцы 123-й бригады доставляют больше тонны грузов новыми БПЛА

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск доставляют на линию боевого соприкосновения новыми БПЛА более тонны необходимого груза. Новый беспилотник-доставщик может нести вес до 17 кг, сообщил ТАСС командир роты с позывным Легион.
Ранее комроты рассказал, что военнослужащие в боевых условиях испытывают новые БПЛА для доставки провизии и боекомплекта на линию боевого соприкосновения.
«В месяц только мое подразделение больше тонны доставляет груза на передовые позиции при помощи данных БПЛА. Максимальный груз, который был переносим моими расчетами, составлял 17 кг», — добавил Легион.
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