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Ночная атака на Ростов-на-Дону унесла жизни двух человек

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки погибли два человека, ещё пять пострадали.

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки погибли два человека, ещё пять пострадали.

Об сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», — написал глава региона.

Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Двое из них, в том числе подросток, находятся в тяжёлом состоянии.

Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным погибших.

Ранее сообщалось, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения.

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