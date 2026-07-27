Ночная атака на Ростов-на-Дону унесла жизни двух человек

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки погибли два человека, ещё пять пострадали.
Об сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», — написал глава региона.
Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Двое из них, в том числе подросток, находятся в тяжёлом состоянии.
Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным погибших.
Ранее сообщалось, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения.
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