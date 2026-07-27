Посол США в ООН опроверг истощение запасов вооружений из-за с Ираном

«Хочу внести полную ясность: у американских военных, и я это проверил всеми возможными способами, есть все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо», — подчеркнул господин Уолц. Таким образом он отреагировал на информацию телеканала о том, что американские военные командиры намеренно пропускают через свои системы обороны некоторые иранские ракеты и беспилотники в рамках усилий по сохранению запасов оружия Пентагона.