Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

Газовый счётчик требуется не во всех домах и квартирах, где есть газовое оборудование. Если газ используется только для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается другим способом, собственник, как правило, вправе установить счётчик по своему желанию.
Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Обязательная установка предусмотрена прежде всего для домов и квартир с газовым отоплением. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учёте не применяется. Точные данные можно посмотреть в технической документации на котёл и другие газовые приборы», — добавил он.
По словам парламентария, счётчик влияет не на тариф, а на способ расчёта.
«При исправном, поверенном и опломбированном приборе собственник платит за фактически израсходованный газ. Без счётчика плата начисляется по нормативу: для приготовления пищи и нагрева воды учитывается количество проживающих, а для отопления — площадь помещения», — заключил собеседник RT.
Ранее в Госдуме предупредили, что недобросовестные компании могут навязывать замену счётчиков.