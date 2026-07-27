Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

«Обязательная установка предусмотрена прежде всего для домов и квартир с газовым отоплением. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учёте не применяется. Точные данные можно посмотреть в технической документации на котёл и другие газовые приборы», — добавил он.