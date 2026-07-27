Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Якубовский: в ряде случаев требуется установка газового счётчика

Газовый счётчик требуется не во всех домах и квартирах, где есть газовое оборудование. Если газ используется только для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается другим способом, собственник, как правило, вправе установить счётчик по своему желанию.

Источник: RT на русском

Газовый счётчик требуется не во всех домах и квартирах, где есть газовое оборудование. Если газ используется только для приготовления пищи или нагрева воды, а помещение отапливается другим способом, собственник, как правило, вправе установить счётчик по своему желанию.

Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Обязательная установка предусмотрена прежде всего для домов и квартир с газовым отоплением. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учёте не применяется. Точные данные можно посмотреть в технической документации на котёл и другие газовые приборы», — добавил он.

По словам парламентария, счётчик влияет не на тариф, а на способ расчёта.

«При исправном, поверенном и опломбированном приборе собственник платит за фактически израсходованный газ. Без счётчика плата начисляется по нормативу: для приготовления пищи и нагрева воды учитывается количество проживающих, а для отопления — площадь помещения», — заключил собеседник RT.

Ранее в Госдуме предупредили, что недобросовестные компании могут навязывать замену счётчиков.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше