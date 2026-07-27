Путин подписал закон об обязательном платеже для трудовых мигрантов: детали

Для них размер фиксированного авансового платежа составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания в РФ. Для работающих по патенту, а также занятых в организациях или у ИП, базовая ставка сохранится на уровне 1200 рублей.