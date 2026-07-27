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Путин подписал закон об обязательном платеже для трудовых мигрантов: детали

В России вводятся дополнительные требования для трудовых мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, касающийся трудовых мигрантов. С 1 января 2027 года иностранные граждане, временно или постоянно находящиеся в России и работающие по найму у физических лиц, обязаны уплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Текст документа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Закон расширяет круг иностранцев, которые обязаны платить авансовый НДФЛ за работу в РФ.

Закон коснется иностранных работников без патента или разрешения на работу, а также тех, кто хочет получить РВП или ВНЖ.

Для них размер фиксированного авансового платежа составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания в РФ. Для работающих по патенту, а также занятых в организациях или у ИП, базовая ставка сохранится на уровне 1200 рублей.

Согласно закону, иностранные работники, содержащие в России родственников, обязаны платить авансовый НДФЛ с надбавкой. Сумма доплаты за каждого иждивенца составит половину установленного платежа.

Закон также дает право субъектам РФ устанавливать для мигрантов, работающих в частных домохозяйствах, повышенный региональный коэффициент к фиксированному авансовому платежу по подоходному налогу.

Путин также подписал закон, который обязывает иностранных работников самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев из числа членов семьи.

Устанавливается требование, чтобы доход иностранца как минимум равнялся региональному прожиточному минимуму, помноженному на специальный коэффициент. В случае работы в разных регионах за основу берется наибольший показатель, при этом итоговая сумма не может превышать среднемесячную заработную плату по данному субъекту.

Тем временем депутаты ГД приняли во II и III чтениях закон, запрещающий получение гражданства или вида на жительство в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих судимость за любое преступление на территории РФ или за ее пределами.

О других важных законах, которые 28 июля подписал российский глава, читайте на KP.RU.