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Падение БПЛА вызвало пожары в трёх районах Ростова-на-Дону

Возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников в Ростове-на-Дону.

Возгорания на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах. Почти все пожары уже оперативно потушены, однако спасатели продолжают ликвидировать огонь на площади 400 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки погибли два человека, ещё пять пострадали.

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