Пушков назвал нынешний период отношений с Европой «ледяной войной»

«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это — вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю “ледяной войной”, поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — сказал Пушков.