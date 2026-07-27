Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков назвал нынешний период отношений с Европой «ледяной войной»

Конфликт с Западом более интенсивный, чем раньше, отметил председатель комиссии СФ по информполитике.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, ее стоит называть «ледяной войной», поскольку она более интенсивного типа, чем прежняя. Об этом председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков сообщил в интервью ТАСС.

«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это — вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю “ледяной войной”, поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — сказал Пушков.

При этом он отметил, что в те годы были кризисы — карибский, вьетнамский, ближневосточные. Но при этом было и взаимодействие, «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности», добавил сенатор.

«То, как действует Евросоюз, европейская бюрократия, говорит о том, что нынешние правящие евроэлиты достаточно сильны. Их политическая и идеологическая мотивация очень высоки. И они привыкли видеть мир исключительно через призму своих интересов. Они еще готовы временно смириться с Китаем. Но с нами — уже нет», — подчеркнул Пушков.

Полный текст интервью будет опубликован 27 июля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше