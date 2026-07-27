Пушков назвал нынешний период отношений с Европой «ледяной войной»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия вступила во вторую холодную войну с Европой, ее стоит называть «ледяной войной», поскольку она более интенсивного типа, чем прежняя. Об этом председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков сообщил в интервью ТАСС.
«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это — вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю “ледяной войной”, поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — сказал Пушков.
При этом он отметил, что в те годы были кризисы — карибский, вьетнамский, ближневосточные. Но при этом было и взаимодействие, «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности», добавил сенатор.
«То, как действует Евросоюз, европейская бюрократия, говорит о том, что нынешние правящие евроэлиты достаточно сильны. Их политическая и идеологическая мотивация очень высоки. И они привыкли видеть мир исключительно через призму своих интересов. Они еще готовы временно смириться с Китаем. Но с нами — уже нет», — подчеркнул Пушков.
Полный текст интервью будет опубликован 27 июля.