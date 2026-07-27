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В Японии уровень неодобрения правительства вырос сразу на 13% за месяц

Опрос: уровень неодобрения правительства Японии вырос за месяц на 13%

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Уровень неодобрения правительства Японии за месяц вырос сразу на 13 процентных пунктов — с 21% до 34%, свидетельствуют результаты опроса газеты «Иомиури».

Рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Санаэ Такаити при этом снизился с 69% до 57% — минимального уровня с момента формирования правительства в октябре прошлого года. Впервые показатель опустился до отметки ниже 60%.

Газета связывает ухудшение показателей с недовольством затянувшимся ростом цен, а также недостаточными, по мнению респондентов, объяснениями премьер-министра по важным законопроектам и направлениям политики, включая реформу закона об императорском доме.

В частности, действия правительства по борьбе с ростом цен не одобрили 71% опрошенных. О недостаточности объяснений со стороны Такаити по важным законодательным и политическим вопросам заявили 62% участников опроса.

Опрос проводился 24−26 июля. Число респондентов не уточняется.

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