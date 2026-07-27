Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удары России по судам и портам Украины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Удары по военной и портовой инфраструктуре Одессы наносятся не просто ежесуточно, а почти каждый час.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Удары по военной и портовой инфраструктуре Одессы наносятся не просто ежесуточно, а почти каждый час.

Информировал военный эксперт Алексей Рамм.

«Основная часть поставок для ВСУ идет морем, а как раз сейчас киевский режим получает в большом количестве натовское стрелковое оружие и боеприпасы к нему, поскольку арсеналы, остававшиеся на Украине с советских времен, опустошены», — пояснил Алексей Рамм.

Постоянное огневое воздействие на противника на южном фланге СВО необходимо для пресечения планов НАТО по изоляции Крыма, разработанных под руководством Кристофера Донахью, до начала июля занимавшего пост командующего Армией США в Европе и Африке, подчеркивает военный эксперт.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше