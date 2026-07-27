Удары России по судам и портам Украины

«Основная часть поставок для ВСУ идет морем, а как раз сейчас киевский режим получает в большом количестве натовское стрелковое оружие и боеприпасы к нему, поскольку арсеналы, остававшиеся на Украине с советских времен, опустошены», — пояснил Алексей Рамм.