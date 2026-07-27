КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Удары по военной и портовой инфраструктуре Одессы наносятся не просто ежесуточно, а почти каждый час.
Информировал военный эксперт Алексей Рамм.
«Основная часть поставок для ВСУ идет морем, а как раз сейчас киевский режим получает в большом количестве натовское стрелковое оружие и боеприпасы к нему, поскольку арсеналы, остававшиеся на Украине с советских времен, опустошены», — пояснил Алексей Рамм.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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