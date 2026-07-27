Россия и Европа вступили во вторую холодную войну. Ее правильнее называть «ледяной войной», поскольку она носит более интенсивный характер, чем предыдущая. Об этом ТАСС заявил сенатор Алексей Пушков.
«Я ее называю “ледяной войной”, поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — пояснил сенатор.
Сенатор напомнил о Карибском, Вьетнамском и ближневосточных кризисах. Однако, по его словам, существовало и взаимодействие, а также «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности».
Ранее Пушков отметил, что Европа разворачивает новый этап борьбы против России. При этом европейские элиты по-прежнему рассчитывают достичь своих целей в украинском конфликте.