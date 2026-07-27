В Совфеде охарактеризовали отношения с Европой: «Ледяная война»

«Я ее называю “ледяной войной”, поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну. Тогда, по крайней мере, были контакты, шли серьезные переговоры, заключались важные договоры, и они соблюдались», — пояснил сенатор.