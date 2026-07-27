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В парламенте Ирана предупредили Украину о скором ответе за удар по судну

Депутат парламента Ирана Ибрагим Азизи отметил, что, ударив по судну в Каспийском море, киевский режим просчитался.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим вскоре может осознать, что любая атака на Иран не останется без ответа, заявил председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности Ибрагим Азизи.

Он подчеркнул, что любое нападение на исламскую республику «имеет свою цену», и это понимают США и Израиль.

«Украина также вскоре может убедиться, что Иран не оставляет подобные действия без ответа», — написал Азизи на своей странице в социальной сети X*.

Глава комиссии отметил, что список тех, кто неверно оценил ситуацию, продолжает пополняться.

Напомним, 25 июля стало известно, что в акватории Каспийского моря подверглось атаке торговое судно, шедшее под иранским флагом. МИД Ирана заявил, что удар нанесла украинская сторона. В ведомстве сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших.

26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина совершила эту атаку по указанию Израиля. По словам главы МИД, израильские власти хотят втянуть Европу в конфликт на Ближнем Востоке.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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