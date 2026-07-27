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На Сахалине задержали курьера по подозрению в хищении 5,5 млн рублей

На Сахалине задержали курьера по подозрению в хищении 5,5 млн у пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл — РИА Новости. Полиция задержала в Южно-Сахалинске 19-летнего жителя Приморья по подозрению в хищении у трех пенсионеров более 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

По ее информации, молодой человек работал курьером у телефонных мошенников в составе организованной группы и приехал по заданию кураторов на Сахалин. В Южно-Сахалинске три пенсионерки передали ему деньги.

«Восьмидесятипятилетняя женщина лишилась 3 миллионов 179 тысяч рублей, 74-летняя — 1 миллиона 260 тысяч рублей, 79-летняя — 1 миллиона 114,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Заявления от пострадавших жителей Сахалина поступили в полицию в июле. Сотрудники отдела по борьбе с ИТ-преступлениями провели оперативные мероприятия, вышли на след курьера и задержали его с поличным в Холмске, где он пытался получить от очередей жертвы 1,6 миллиона рублей под предлогом повышения пенсионных выплат.

«По всем фактам полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые объединили в одно производство. Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается», — отмечает пресс-служба ведомства.