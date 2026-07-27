МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Аэропорт «Иваново» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Иваново (“Южный”) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани… Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.