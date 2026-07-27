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Аэропорт Иваново принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Иваново принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Аэропорт «Иваново» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Иваново (“Южный”) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани… Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.