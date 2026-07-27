На Добропольском выступе армия России активно наступает на нескольких участках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В районе освобожденного Шевченко противник может оказаться в очередном «котле». Окружение грозит остаткам гарнизона ВСУ в Водянском и Светлом, отмечают военные паблики.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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