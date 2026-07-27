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Зеленский хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании

Зеленский хочет построить большой завод по производству БПЛА в Британии.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.

«Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить «очень сильную» сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.

Ранее газета Guardian сообщила, что Зеленский встретится с Бернемом в Британии 27 июля на военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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