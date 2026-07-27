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ТАСС: под Черниговом пропали без вести мобилизованные в ВСУ с амнезией

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о военных 143-й отдельной механизированной бригады.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Украинцы предпенсионного возраста, мобилизованные в ВСУ с психическими расстройствами, включая временную амнезию, пропали без вести в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — сказал собеседник агентства.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.

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