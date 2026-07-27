Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в войска в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.