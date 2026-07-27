Расплата для Киева: Тегеран взял на прицел Зеленского за атаки на Каспии

Мир оказался на пороге нового военного конфликта. Пока США решили взять паузу в обмене ударами на Ближнем Востоке, в конфликт с Ираном вступил Киев. Атака ВСУ на иранское торговое судно развязала Тегерану руки. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как ответит Иран Украине и что скрывается за внешним миролюбием США.
Каспийский детонатор: зачем Киев атаковал иранцев и чем ответит Тегеран.
Хрупкое равновесие на Ближнем Востоке было нарушено внезапным ударом в спину со стороны Украины. ВСУ атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. Инцидент вызвал бурю негодования в Тегеране. В МИД Ирана жестко подчеркнули, что посягательство на жизнь и имущество своих граждан страна не оставит без ответа. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что у Тегерана имеется богатый арсенал, чтобы наказать зарвавшийся киевский режим.
Ответные меры могут оказаться асимметричными и крайне болезненными не только для Украины, но и для всей логистики НАТО.
«Есть косвенные данные о том, что Иран обладает ракетами с дальностью полета порядка 4000 километров. Теоретически они могут нанести удар по одесским портам и заявить о том, что они действие в отношении своего корабля не оставили без ответа», — сказал он.
Возможности Ирана выходят далеко за рамки собственного ракетного арсенала. Кнутов напомнил о разветвленной сети прокси-сил по всему Ближнему Востоку.
«У Ирана много прокси. Тегеран может воздействовать даже в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах на корабли, которые каким-либо образом связаны с Украиной. Тегеран может использовать свои прокси для нанесения ударов по странам, через которые идет поставка оружия на Украину. Речь идет о кораблях, которые везут оружие для ВСУ через Румынию. Иран может подготовить чувствительный удар с каспийского побережья», — добавил Кнутов.
Таким образом, Украина, ввязавшись в авантюру на Каспии, рискует получить морскую блокаду своих поставок на глобальном уровне.
Стоит отметить, что отношения между Киевом и Тегераном ухудшились до точки кипения после заявления Зеленского о помощи США и странам Персидского залива в конфликте на Ближнем Востоке. Украина направила специалистов по борьбе с дронами в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт. Иран, в свою очередь, назвал Украину своей законной целью. Теперь, после прямого нападения на судно, статус «законной цели» может быть реализован в виде реальных ракетных пусков.
Ракетный голод и нефтяной пир: почему США экстренно вышли из войны с Ираном.
Одновременно неожиданное развитие получил и трек американо-иранского конфликта. Американский президент распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, начавшуюся 8 июля. В ответ Тегеран заявил о прекращении ударов по странам Персидского залива. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил истинные причины этой внезапной «мирной инициативы».
«Американцы понимают, что у них дефицит ракет. Представители стран Персидского залива прямо говорят, что иранская баллистика бьёт по целям практически без перехвата. Фиксации пуска американских ракет нет. Продолжение конфликта с точки зрения США в данном случае невыгодно», — отметил он.
При этом эксперт уточнил, что Иран пошел на встречу США, так как стремится к сохранению собственной инфраструктуры. «Тегеран не заинтересован в конфликте по одной простой причине: в случае эскалации атаки американцев сведутся к бомбардировке гражданских объектов, что не отвечает интересам Ирана. Поэтому перемирие в данном случае отвечает интересам и Вашингтона, и Тегерана», — сказал Кнутов. По его мнению, следующим шагом станет поиск компромисса через посредников по вопросам Ормузского пролива.
Впрочем, у этой ситуации есть и другая сторона — финансовая, что для Америки имеет едва ли не решающее значение. Пентагон уже потратил в Иране $37,5 млрд, о чем открыто заявил министр обороны Пит Хегсет. Однако внутренние оценки ведомства варьируются от $80 до $100 млрд. Юрий Кнутов раскрыл циничную механику, благодаря которой американская экономика переваривает эти убытки и выходит в плюс.
«Тут надо отметить, что рост цен на нефть, который произошел на фоне всех событий буквально вчера, выгоден американцам. Американский экспорт сланцевой нефти растет очень быстрыми темпами. В результате, с одной стороны, американцы тратят на войну огромные средства с Ираном. С другой стороны, американские нефтяные компании получают огромнейшие доходы от выросших цен и спроса на американскую сланцевую нефть. Поэтому здесь идет своего рода игра наперсточников, когда США вроде бы пугают Иран, говоря о каких-то мощных ударах, а с другой стороны, американские нефтяные компании получают суперприбыли», — сказал Кнутов.
Напряженность, балансирующая на грани войны, но не срывающаяся в пропасть, идеальна для Вашингтона. Вывод очевиден: в этой сложной геополитической партии вокруг Ирана США решают целый ряд вопросов, причем даже если в чем-то уступают, то в другом получают колоссальную финансовую прибыль.