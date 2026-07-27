Расплата для Киева: Тегеран взял на прицел Зеленского за атаки на Каспии

При этом эксперт уточнил, что Иран пошел на встречу США, так как стремится к сохранению собственной инфраструктуры. «Тегеран не заинтересован в конфликте по одной простой причине: в случае эскалации атаки американцев сведутся к бомбардировке гражданских объектов, что не отвечает интересам Ирана. Поэтому перемирие в данном случае отвечает интересам и Вашингтона, и Тегерана», — сказал Кнутов. По его мнению, следующим шагом станет поиск компромисса через посредников по вопросам Ормузского пролива.