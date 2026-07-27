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ТАСС: зенитчиков ВСУ из Львовской области перебросили на передовую под Сумы

В российских силовых структурах сообщили, что ими доукомплектовали группы, которые находятся без обеспечения.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона из Львовской области переброшены на передовую в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Львовской области в район Белополья перебросили военнослужащих 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ими «доукомплектовали боевые группы, которые находятся без обеспечения около линии боевого соприкосновения».

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