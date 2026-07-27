ТАСС: зенитчиков ВСУ из Львовской области перебросили на передовую под Сумы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона из Львовской области переброшены на передовую в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.