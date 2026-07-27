Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно

«Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал господин Азизи в соцсети X.