Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно

По данным МИД Ирана, 25 июля при ударе Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Атаку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше