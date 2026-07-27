В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв прозвучал в Сумах, в городе действует сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумском районе действует с 04:16 мск.
«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.
Ранее взрыв раздался в городе Харькове на северо-востоке Украины.
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