Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС РФ сорвали у Хотени контратаку «полка смерти» ВСУ

В российских силовых структурах добавили, что военные 225-го отдельного штурмового полка были уничтожены.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки “Север”, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше