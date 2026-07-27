МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки “Север”, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.
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