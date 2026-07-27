ТАСС: ВС РФ сорвали у Хотени контратаку «полка смерти» ВСУ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ отправило в контратаку в районе Хотени Сумской области штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», она уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.