В Железногорске прошли праздничные мероприятия ко Дню города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июля в Железногорске состоялась памятная встреча на стеле строителей, в которой приняли участие глава города Дмитрий Чернятин, председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, представители градообразующих предприятий, депутаты, почетные горожане.
"Спасибо вам огромное за то, что вы нам подарили такой замечательный, уютный город.
Спасибо Горно-химическому комбинату и фонду «Железногорск» за украшение дамбы светящимися символами нашего города", — сказал Дмитрий Чернятин.
«Хочется сказать слова благодарности людям, которые выбрали это замечательное, красивое место, с которого начинается наш город. Видно озеро и видно перспективу развития Железногорска. Хочется отдельно поблагодарить первопроходев, людей, которые относятся к поколению созидателей», — сказал Сергей Проскурнин.
Собравшиеся возложили цветы к стеле строителям города.