В Железногорске прошли праздничные мероприятия ко Дню города

«Хочется сказать слова благодарности людям, которые выбрали это замечательное, красивое место, с которого начинается наш город. Видно озеро и видно перспективу развития Железногорска. Хочется отдельно поблагодарить первопроходев, людей, которые относятся к поколению созидателей», — сказал Сергей Проскурнин.