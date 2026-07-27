Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ Корчунов заявил, что Москва ответит на введенные Норвегией санкции

Российская Федерация ответит на введенные против нее санкции Норвегии. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.

Российская Федерация ответит на введенные против нее санкции Норвегии. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.

В середине июля Норвегия расширила антироссийские санкции, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Европейского союза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

Комментируя это, дипломат отметил, что «Осло последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций Евросоюза против Москвы».

— В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, — заявил Корчунов агентству не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

24 июля президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве из-за планов по созданию «специального трибунала» против РФ.

19 июля глава государства заявил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше