Посол РФ Корчунов заявил, что Москва ответит на введенные Норвегией санкции

Российская Федерация ответит на введенные против нее санкции Норвегии. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
В середине июля Норвегия расширила антироссийские санкции, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Европейского союза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.
Комментируя это, дипломат отметил, что «Осло последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций Евросоюза против Москвы».
— В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры, — заявил Корчунов агентству не уточнив, о каких именно мерах идет речь.
24 июля президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не подписал итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа — Украина» в Киеве из-за планов по созданию «специального трибунала» против РФ.
19 июля глава государства заявил, что Белград не планирует вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой.