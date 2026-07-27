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Зенитчиков из Львовской области бросили без снабжения в Сумском регионе

Украинские зенитчики пожаловались на отправку без снабжения в район Белополья.

МОСКВА, 27 июл —РИА Новости. Военнослужащих украинских подразделений противовоздушной обороны перебросили из Львовской области в район Белополья Сумской области, где ими доукомплектовали боевые группы, находящиеся у линии боевого соприкосновения без должного обеспечения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, такой вывод сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров и сообщений родственников военнослужащих.

«Из Львовской области в район Белополья перебросили военнослужащих 540-й зенитной ракетной бригады и 657-го отдельного зенитного пулеметного батальона», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что родственники украинских военнослужащих выражают недовольство переброской личного состава подразделений ПВО в район активных боевых действий и отсутствием необходимого обеспечения после прибытия на позиции.

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