Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черниговской области без вести пропали больные мобилизованные ВСУ

В Черниговской области пропали без вести мобилизованные ВСУ старше 50 лет.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями и старше 50 лет пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированных в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники украинских военнослужащих сообщают, что значительная часть пропавших была мобилизована в возрасте старше 50 лет и имела хронические заболевания.

«В подразделениях 143-й омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста — старше 50 лет с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — сообщили в российских силовых структурах.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше