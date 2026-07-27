«В подразделениях 143-й омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста — старше 50 лет с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — сообщили в российских силовых структурах.