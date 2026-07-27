В Черниговской области без вести пропали больные мобилизованные ВСУ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями и старше 50 лет пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированных в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, родственники украинских военнослужащих сообщают, что значительная часть пропавших была мобилизована в возрасте старше 50 лет и имела хронические заболевания.
«В подразделениях 143-й омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста — старше 50 лет с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — сообщили в российских силовых структурах.