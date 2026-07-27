МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хотень на сумском направлении, уничтожив штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции, однако их выдвижение было своевременно выявлено средствами разведки группировки войск «Север».
«В районе посёлка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки войск “Север”, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сообщили в российских силовых структурах.