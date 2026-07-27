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Военных подразделения ПВО ВСУ перевели в штурмовики

Военных подразделения ПВО ВСУ перебросили под Харьков для участия в штурмах.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады ВСУ, ранее обеспечивавших противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область, где их планируют использовать в составе штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады, отвечавших за противовоздушную оборону в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область.

«По сообщениям родственников украинских националистов, их родных и близких планируют использовать в штурмовых группах», — сообщил собеседник агентства.

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