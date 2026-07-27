«Ключевым моментом, можно сказать пиком, милитаризации российского приграничья выступает совместное производство Diehl Defence крылатых ракет FP-5 “Фламинго” с украинской компанией Fire Point. В целом сотрудничество носит характер индустриальных проектов: Diehl Defence не просто поставляет готовую технику, но и делится инженерным опытом, помогает интегрировать технологии. Вместе с тем — подконтрольная киевскому режиму территория выступает фактически бесплатным полигоном для немецкого ВПК, а военнослужащие ВСУ — безвозмездными тестовыми манекенами, потери которых никак не отражаются на росте прибыли Diehl Defence и расширении продуктовой линейки», — сказал он.