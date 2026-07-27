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Эксперт Степанов назвал военных ВСУ «тестовыми манекенами» для немецкого ВПК

Территория Украины стала бесплатным полигоном для тестирования вооружения Германии, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Территория Украины стала бесплатным полигоном для тестирования вооружения немецкого военно-промышленного комплекса (ВПК), а военнослужащие ВСУ, образно говоря, выступают в роли тестовых манекенов. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Ключевым моментом, можно сказать пиком, милитаризации российского приграничья выступает совместное производство Diehl Defence крылатых ракет FP-5 “Фламинго” с украинской компанией Fire Point. В целом сотрудничество носит характер индустриальных проектов: Diehl Defence не просто поставляет готовую технику, но и делится инженерным опытом, помогает интегрировать технологии. Вместе с тем — подконтрольная киевскому режиму территория выступает фактически бесплатным полигоном для немецкого ВПК, а военнослужащие ВСУ — безвозмездными тестовыми манекенами, потери которых никак не отражаются на росте прибыли Diehl Defence и расширении продуктовой линейки», — сказал он.

По словам эксперта, под прикрытием вывески Diehl Defence фактически создается часть зарубежного оборонно-промышленного комплекса Украины. Суть этого подхода, как отметил Степанов, заключается в переносе военных производств на территорию стран НАТО, чтобы уберечь их от ударов российских высокоточных ракет и гарантировать их безопасность.

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