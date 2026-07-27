Уборочная кампания, пожароопасный сезон, контроль за рынком топлива — главные темы оперативного совещания донского губернатора

24 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл оперативное совещание, на котором рассмотрели, в частности, ход уборочной кампании, пожароопасную ситуацию, контроль за рынком топлива.
В Ростовской области продолжается уборочная кампания.
Как доложила заместитель губернатора по АПК Анна Касьяненко, донские аграрии на сегодня собрали более 9 млн тонн зерна. По оперативным данным, обмолочено около 2,3 млн гектаров — 70% от запланированной площади. Работы идут в хорошем темпе. В полях работает порядка 12 тысяч единиц уборочной техники.
Всего донским аграриям предстоит обмолотить около 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур.
В минсельхозпроде области продолжает работать горячая линия для поддержки сельхозпредприятий во время уборочной страды. Каждое обращение аграриев адресно отрабатывается.
С начала недели в донском регионе зафиксировано 143 пожара: 85 техногенных и 58 ландшафтных.
Пожар на территории одного из предприятий произошёл из-за несвоевременной уборки сухой растительности и отсутствия средств пожаротушения — персонал не был обучен действиям при пожаре. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением противопожарных требований. На помним, на Дону действует ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд автомобилей.
Сотрудники полиции продолжают активную работу по выявлению нарушений в сфере оборота нефтепродуктов.
Проводятся проверки в отношении 12 хозяйствующих субъектов, реализующих моторное топливо по завышенной цене, превышающей среднерыночную на 50 и более процентов. По семи случаям материалы проверок переданы в Ростовский УФАС для рассмотрения вопроса о проведении антимонопольного расследования.
Кроме того, проводятся проверки по 32 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов, четыре из них — по факту реализации топлива, не отвечающего требованиям безопасности. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.