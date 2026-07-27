Уборочная кампания, пожароопасный сезон, контроль за рынком топлива — главные темы оперативного совещания донского губернатора

Пожар на территории одного из предприятий произошёл из-за несвоевременной уборки сухой растительности и отсутствия средств пожаротушения — персонал не был обучен действиям при пожаре. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением противопожарных требований. На помним, на Дону действует ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд автомобилей.