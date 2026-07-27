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Эстонцы столкнулись с очередями на КПП у Нарвы при попытке въехать в Россию

Пропускная способность погранпункта у Нарвы со стороны Эстонии перестала справляться с потоком желающих пересечь границу с Россией, и люди вынуждены часами стоять без элементарных удобств.

Источник: RT на русском

Пропускная способность погранпункта у Нарвы со стороны Эстонии перестала справляться с потоком желающих пересечь границу с Россией, и люди вынуждены часами стоять без элементарных удобств.

Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Ситуация обострилась после того, как с 15 июня эстонская сторона сократила время работы КПП «Нарва—1» на четыре часа.

В эстонском департаменте полиции и погранохраны такое решение объяснили необходимостью перераспределить нагрузку на пограничников.

При этом в Таллине на жалобы людей отвечают лишь рекомендацией воздержаться от поездок.

В начале июня сообщалось, что на эстонско-российской границе выстроились очереди из десятков человек, желающих попасть в страну ко Дню России.

Также стало известно, что в эстонской Нарве налажен бизнес по продаже мест в очереди на прохождение границы с Россией, стоимость такой услуги достигает €160.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорение пересечения эстонско-российской границы в Нарве в настоящее время представляется невозможным.