Алиханов: Беспилотники мы выпускаем миллионами

«Вторая часть — это инновационные разработки, беспилотники, которые мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас — на десятки миллионов. Это не всегда и зачастую не штатные решения, которые, собственно, по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией. И сейчас это миллионы, десятки миллионов единиц, которые промышленность направляет в адрес наших Вооруженных Сил», — отметил Алиханов в разговоре с политобозревателем Александром Гамовым.