Алиханов: Беспилотники мы выпускаем миллионами

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил, что российские предприятия полностью обеспечивают потребности армии и флота. По его словам, темпы производства по некоторым позициям выросли в десятки раз по сравнению с 2020—2021 годами.
Алиханов пояснил, что реализуется масштабная государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса. Отдельно министр отметил производство беспилотников.
«Вторая часть — это инновационные разработки, беспилотники, которые мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас — на десятки миллионов. Это не всегда и зачастую не штатные решения, которые, собственно, по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией. И сейчас это миллионы, десятки миллионов единиц, которые промышленность направляет в адрес наших Вооруженных Сил», — отметил Алиханов в разговоре с политобозревателем Александром Гамовым.
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