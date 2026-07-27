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Лазеры для уничтожения БПЛА: как комплекс помогает в борьбе с дронами

Министр Алиханов рассказал о лазерных комплексах защиты от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В России существует линейка отечественных лазерных комплексов для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Я сейчас не буду называть конкретное место, но в одном из регионов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито на одном из объектов таким лазерным комплексом. Это сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах», — сказал Алиханов.

По словам министра, затраты на это в моменте идут исключительно на электроэнергию. При этом он подчеркнул, что это не означает отказ от зенитных ракет. Но Алиханов отметил важность развития всего комплекса соответствующей борьбы.

Ранее Алиханов рассказал о важности развития системы ПВО и производства управляемых ракет для борьбы с беспилотниками ВСУ и их атаками на предприятия.

О защите предприятий от дронов, лазерных комплексах, новых самолетах, технологиях и шоколаде: Большое интервью министра Антона Алиханова.

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