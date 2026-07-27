Министр Алиханов рассказал про защиту предприятий от атак дронов

Министр также рассказал, что у России есть целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. По его словам, в одном из регионов за месяц почти 60 дронов были сбиты на одном из объектов лазерным комплексом. Алиханов отметил, что такое количество сбитых БПЛА — сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах.