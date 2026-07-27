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Министр Алиханов рассказал про защиту предприятий от атак дронов

Министр отметил важность развития системы ПВО и производство управляемых ракет.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал о том, как строится защита предприятий от атак беспилотников ВСУ. Своими мыслями он поделился в эфире Радио «Комсомольская правда».

Алиханов подчеркнул важность развития системы ПВО. Он отметил, что в нынешнем году производство зенитных управляемых ракет по сравнению с прошлым увеличилось в разы.

«Средства противодействия, а это крайне желательно, должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки. Поэтому очень важно координировать различные средства борьбы с беспилотной или ракетной атакой», — рассказал он.

Министр также рассказал, что у России есть целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. По его словам, в одном из регионов за месяц почти 60 дронов были сбиты на одном из объектов лазерным комплексом. Алиханов отметил, что такое количество сбитых БПЛА — сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах.

Еще две важнейшие сферы, где ведется активная работа — повышение радиолокационной осведомленности и дроны-перехватчики.

«У нас есть хорошие решения. И команды в России — с очень крутыми компетенциями в части систем распознавания, перехвата, “машинного зрения”. Мы здесь понимаем, что нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать», — рассказал Антон Алиханов.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник. Дроны были сбиты над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

О защите предприятий от дронов, лазерных комплексах, новых самолетах, технологиях и шоколаде: Большое интервью министра Антона Алиханова.

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