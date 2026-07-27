Марочко назвал участок у Копаней самым успешным у ВС РФ на неделе

«Если мы говорим об успешных участках наших Вооруженных сил в Запорожской области, то я бы отметил населенный пункт Копани, где наши военнослужащие не только отразили ряд контратак противника, но и, в принципе, расширили довольно-таки серьезно зону контроля», — сказал он.