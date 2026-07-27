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Марочко назвал участок у Копаней самым успешным у ВС РФ на неделе

Российские бойцы отразили несколько контратак ВСУ и расширили зону контроля, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Участок фронта у Копаней Запорожской области стал самым успешным у армии РФ на минувшей неделе на запорожском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успешных участках наших Вооруженных сил в Запорожской области, то я бы отметил населенный пункт Копани, где наши военнослужащие не только отразили ряд контратак противника, но и, в принципе, расширили довольно-таки серьезно зону контроля», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ развивают успех юго-восточнее Долинки, куда ВСУ бежали из Ровного, и продвигаются в районе Копани.

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