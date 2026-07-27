Электрокары и гибриды: министр раскрыл, как увеличился российский рынок

Рынок электрокаров и гибридов за год вырос в два раза. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Могу сказать, что рынок электрокаров и гибридов себя неплохо чувствует. Мы по сравнению с прошлым годом выросли примерно в два раза. Первое полугодие 2026-го — 54 тысячи новых проданных электрокаров и гибридов», — рассказал он.
Министр напомнил, что гибриды — это последовательные или параллельные системы, где есть бензиновые части, но превалирует часть на батарейке и электродвижении. Алиханов рассказал, что таких машин было продано больше 54 тысяч за первое полугодие, что в два раза больше, чем в 2025 году. Он отметил, что это известные российские бренды, которые локализуются в Липецкой особой экономической зоне.
Кроме того, порядка десятка моделей от различных производителей, которые выйдут на рынок в ближайшее время.
«Всем уже известный автомобиль “Атом”, который мы тоже ждем, это компания “Кама”. Они уже начали первым покупателям эти машины передавать. Надеемся, что осенью это приобретет массовый характер, они выйдут с этим автомобилем на широкий рынок», — добавил министр.
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