Электрокары и гибриды: министр раскрыл, как увеличился российский рынок

Министр напомнил, что гибриды — это последовательные или параллельные системы, где есть бензиновые части, но превалирует часть на батарейке и электродвижении. Алиханов рассказал, что таких машин было продано больше 54 тысяч за первое полугодие, что в два раза больше, чем в 2025 году. Он отметил, что это известные российские бренды, которые локализуются в Липецкой особой экономической зоне.