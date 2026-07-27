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«На замок не закрыли»: что стало с заводами, которые покинули иностранные бренды

Антон Алиханов рассказал о судьбе заводов, брошенных западными компаниями.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия и производства, которые покинули иностранные бренды, продолжают свою работу и не закрыты на замок. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Завод “Автотор” в Калининграде работает сейчас с партнерами из КНР в основном. Если говорить про Калугу, то это теперь совместное предприятие наших российских инвесторов и также китайских партнеров. Там тоже целая линейка уже развивается», — рассказал министр.

Кроме того, в Ленинградской области был финский завод Icon Tyres. На данный момент там российские акционеры, которые активно развивают предприятие. Они имеют свой отдел разработок и работают на экспорт.

«Нет такого, что завод брошен, закрыт на замок. Такого нет практически нигде. Мы все такие предприятия смогли либо перезапустить, если оттуда в один день все ушли и прекратили поддержку», — отметил он.

Алиханов подчеркнул, что были найдены управляющие или собственники, которые занимаются развитием различных производств и предприятий.

Ранее министр промышленности и торговли рассказал о надежности производственных мощностей предприятий от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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