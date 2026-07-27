«На замок не закрыли»: что стало с заводами, которые покинули иностранные бренды

«Завод “Автотор” в Калининграде работает сейчас с партнерами из КНР в основном. Если говорить про Калугу, то это теперь совместное предприятие наших российских инвесторов и также китайских партнеров. Там тоже целая линейка уже развивается», — рассказал министр.