Алиханов: Наш самолет Ил-114 получился лучше, чем его мировые конкуренты

По его словам, первым покупателем станет компания «Второй Архангельский авиаотряд». К концу 2026 года планируется поставить первые три машины. Алиханов также сообщил, что президент Владимир Путин поддержал запрос о финансировании новой партии Ил-114 из Фонда национального благосостояния. Эти самолеты придут на замену устаревшим Ан-24, особенно в авиакомпании «Аврора», которая обслуживает перевозки на Дальнем Востоке. Вместимость лайнера — от 60 до 66 мест в зависимости от компоновки. Министр отметил, что разработка заняла почти вдвое меньше времени, чем обычно требует мировая практика.