Алиханов: Наш самолет Ил-114 получился лучше, чем его мировые конкуренты

Российский самолет Ил-114−300, полностью построенный на отечественных решениях, превосходит мировых конкурентов по топливной эффективности и летным характеристикам. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда».
«Мы закончили основные испытания, получили сертификат, самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. Есть такой лайнер АТР-72, который хуже по некоторым характеристикам, чем наш Ил-114. У него топливная эффективность выше. Он летит хорошо, далеко, быстро», — сказал министр.
По его словам, первым покупателем станет компания «Второй Архангельский авиаотряд». К концу 2026 года планируется поставить первые три машины. Алиханов также сообщил, что президент Владимир Путин поддержал запрос о финансировании новой партии Ил-114 из Фонда национального благосостояния. Эти самолеты придут на замену устаревшим Ан-24, особенно в авиакомпании «Аврора», которая обслуживает перевозки на Дальнем Востоке. Вместимость лайнера — от 60 до 66 мест в зависимости от компоновки. Министр отметил, что разработка заняла почти вдвое меньше времени, чем обычно требует мировая практика.
Ранее Антон Алиханов заявил о намерении России предложить Индонезии турбовинтовые самолеты Ил-114−300. Он также сообщил о планах обсудить с индонезийскими коллегами условия лизинга или прямых поставок.
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