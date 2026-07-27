Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиханов: Наш самолет Ил-114 получился лучше, чем его мировые конкуренты

Министр промышленности и торговли РФ сообщил, что первый покупатель получит три машины Ил-114 до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Российский самолет Ил-114−300, полностью построенный на отечественных решениях, превосходит мировых конкурентов по топливной эффективности и летным характеристикам. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Мы закончили основные испытания, получили сертификат, самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. Есть такой лайнер АТР-72, который хуже по некоторым характеристикам, чем наш Ил-114. У него топливная эффективность выше. Он летит хорошо, далеко, быстро», — сказал министр.

По его словам, первым покупателем станет компания «Второй Архангельский авиаотряд». К концу 2026 года планируется поставить первые три машины. Алиханов также сообщил, что президент Владимир Путин поддержал запрос о финансировании новой партии Ил-114 из Фонда национального благосостояния. Эти самолеты придут на замену устаревшим Ан-24, особенно в авиакомпании «Аврора», которая обслуживает перевозки на Дальнем Востоке. Вместимость лайнера — от 60 до 66 мест в зависимости от компоновки. Министр отметил, что разработка заняла почти вдвое меньше времени, чем обычно требует мировая практика.

Ранее Антон Алиханов заявил о намерении России предложить Индонезии турбовинтовые самолеты Ил-114−300. Он также сообщил о планах обсудить с индонезийскими коллегами условия лизинга или прямых поставок.

О защите предприятий от дронов, лазерных комплексах, новых самолетах, технологиях и шоколаде: Большое интервью министра Антона Алиханова.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше