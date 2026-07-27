Назначен заместитель акима Астаны

В разные годы возглавлял общественное объединение «Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны», работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (г. Астана), руководителем ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» и др.