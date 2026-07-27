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Назначен заместитель акима Астаны

Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны. Ранее он занимал должность акима района «Байқоңыр», передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Источник: акимат Астаны

«В связи с переходом на другую работу Есета Байкена назначен заместитель акима столицы. По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны. Ранее он занимал должность акима района “Байқоңыр”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, трудовую деятельность он начал в 2004 году с должности председателя комитета по делам молодежи МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави.

В разные годы возглавлял общественное объединение «Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны», работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (г. Астана), руководителем ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» и др.

С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района «Сарыарка» города Астаны, с апреля 2019 года — заместителем руководителя ГУ «Аппарат акима города Астаны».

С августа 2019 года по сентябрь 2023 года работал руководителем ГУ «Управление по делам общественного развития города Астаны», ГУ «Управление внутренней политики города Астаны», советником акима города.

С 18 октября 2023 года работал акимом района «Байқоңыр».