Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре прозвучали взрывы», — говорится в публикации.
Воздушная тревога в Днепропетровском районе действовала с 04:31 до 05:20 мск.
Ранее взрыв раздался в городе Харькове на северо-востоке Украины.
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