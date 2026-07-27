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Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов.

Источник: RT на русском

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

Воздушная тревога в Днепропетровском районе действовала с 04:31 до 05:20 мск.

Ранее взрыв раздался в городе Харькове на северо-востоке Украины.

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