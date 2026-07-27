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Алиханов рассказал о взаимодействии конструкторов и военных на передовой

Алиханов: Бригады конструкторов предприятий постоянно выезжают на передовую.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что конструкторы и технологи предприятий регулярно выезжают на передовую для прямого общения с военными, которые применяют их изделия. По словам министра, это позволяет оперативно дорабатывать технику на основе реального боевого опыта.

«Да, несомненно, и наши предприятия, и конструкторы, технологи активно общаются непосредственно с теми, кто применяет их изделия. И мы на основе этого боевого опыта постоянно дорабатываем технику. Все те концерны, которые входят в госкорпорации “Ростех”, “Росатом”, “Роскосмос” и в ряд других, они постоянно на передовой», — сказал Алиханов в разговоре с политобозревателем Александром Гамовым.

Министр отметил, что для испытаний новых решений изготавливаются небольшие партии, а после получения боевого опыта изделия дорабатываются и запускаются в массовое производство.

«Снабжая тысячами, десятками тысяч изделий наших бойцов», — добавил Алиханов.

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