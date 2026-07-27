Алиханов рассказал о взаимодействии конструкторов и военных на передовой

«Да, несомненно, и наши предприятия, и конструкторы, технологи активно общаются непосредственно с теми, кто применяет их изделия. И мы на основе этого боевого опыта постоянно дорабатываем технику. Все те концерны, которые входят в госкорпорации “Ростех”, “Росатом”, “Роскосмос” и в ряд других, они постоянно на передовой», — сказал Алиханов в разговоре с политобозревателем Александром Гамовым.