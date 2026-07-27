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Алиханов рассказал о переходе на российское ПО в машиностроении

Российское машиностроение долгие годы развивало косвенно иностранные решения, отметил Алиханов.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал о переходе на российское программное обеспечение в машиностроении. Об этом глава ведомства рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

Алиханов отметил, что на российский рынок в ближайшее время выйдут порядка десятка моделей автомобиля «Атом» от компании «Кама». По его словам, они большие молодцы в плане внедрения отечественного промышленного программного обеспечения.

«Когда ты в своей системе CAD, сам проектируешь и управляешь потом жизненным циклом через российское ПО. Это крайне сложная задача. Давайте скажем откровенно, наше машиностроение долгие годы развивало косвенно иностранные решения», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что зарубежные компании развивали свои продукты и начали отключать Россию от своих сервисов. Благодаря этому в РФ вынуждены в быстром темпе работать для создания свои разработок.

«И работаем над тем, чтобы эти так называемые белые пятна полностью устранить, чтобы у России была суверенная линейка всех программных продуктов, которые необходимы нашей промышленности», — заключил Алиханов.

Ранее сайт KP.RU писал, что рынок электрокаров и гибридов за год вырос в два раза. По словам Алиханова, за первое полугодие 2026 года было продано 54 тысячи новых электрокаров и гибридов.

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