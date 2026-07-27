Группировка «Север» за ночь уничтожила 74 военных ВСУ

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ с более 70 военнослужащими в Харьковской и Сумской областях. Также за ночь были уничтожены более 10 автомобилей ВСУ, всего ВС РФ выполнили более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке войск.