Группировка «Север» за ночь уничтожила 74 военных ВСУ

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ с более 70 военнослужащими в Харьковской и Сумской областях. Также за ночь были уничтожены более 10 автомобилей ВСУ, всего ВС РФ выполнили более 200 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке войск.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, радиолокационную станцию RADA, комплекс радиоэлектронной борьбы “Нота”, 10 пунктов управления БПЛА, 14 автомобилей высокой проходимости и 74 военнослужащих ВСУ», — рассказали в группировке.
Отмечается, что войска группировки войск «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.