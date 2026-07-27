Министр Алиханов рассказал про свой автомобиль, часы и компьютер

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, на каком автомобиле ездит, какие часы носит и каким компьютером пользуется на работе. Об этом глава Минпромторга сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда».
На работу глава ведомства ездит на российском автомобиле.
«В личном пользовании у меня — “Фольксваген” российской сборки, ему уже много лет, это наша семейная с женой машина. Понятно, и на работу езжу на отечественном служебном автомобиле», — уточнил Алиханов.
При этом министр носит часы отечественной марки «Ракета». Он выбрал модель «Русский код», стрелки которой движутся в обратную сторону.
По словам Алиханова, он уже научился быстро определять время по необычному циферблату. Часы выпускает Петродворцовый завод. Название модели министр объяснил тем, что она помогает тренировать мышление.
«Часы “Ракета”. Они, правда, идут в обратную сторону, это у них такая модель специальная», — сказал глава Минпромторга.
Рабочий компьютер главы Минпромторга выпущен российской компанией Aquarius. Ее производственная площадка расположена в Ивановской области.
В той же беседе Алиханов рассказал, что носит костюмы, сшитые в калининградском ателье. Кроме того, министр положительно относится к отечественной одежде. Объем российского рынка модных изделий по итогам прошлого года он оценил примерно в 500 миллиардов рублей. Министр отметил, что стране необходимо развивать собственное производство волокон и сырья для высокотехнологичных тканей.
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