Алиханов: Москва по переходу на электротранспорт — первый город на Земле

Алиханов подчеркнул, что Москва не только приобретает новый общественный электротранспорт, но и активно развивает эту отрасль изнутри. Так, скоро в столице начнет работать завод по производству литий-ионных батарей, тяговых аккумуляторов для электробусов. Строится еще один объект, который будет выпускать аккумуляторные батареи повышенной мощности, в том числе и для гражданских беспилотников, и для любой другой электротехники.