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Алиханов: Москва по переходу на электротранспорт — первый город на Земле

Столица не только приобретает новый общественный электротранспорт, но и активно развивает эту отрасль изнутри.

Источник: Комсомольская правда

Москва по переходу на электротягу в общественном транспорте является первым городом на Земле. Об этом заявил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов политобозревателю Александру Гамову в эфире радио «Комсомольская правда».

«Если говорить, например, про Москву, здесь и Сергей Семенович Собянин, и мэрия очень последовательно и активно занимаются развитием электротранспорта. Насколько я знаю, столица по переходу на электротягу в общественном транспорте — первый город на Земле по внедрению электротранспорта», — сказал политик.

Алиханов подчеркнул, что Москва не только приобретает новый общественный электротранспорт, но и активно развивает эту отрасль изнутри. Так, скоро в столице начнет работать завод по производству литий-ионных батарей, тяговых аккумуляторов для электробусов. Строится еще один объект, который будет выпускать аккумуляторные батареи повышенной мощности, в том числе и для гражданских беспилотников, и для любой другой электротехники.

В стране также активно развивается рынок электрокаров и гибридов, рассказал глава ведомства. Так, в первом полугодии 2026 года продано 54 000 новых транспортных средств данного вида.

О защите предприятий от дронов, лазерных комплексах, новых самолетах, технологиях и шоколаде: Большое интервью министра Антона Алиханова.

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