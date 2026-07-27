Министр Алиханов: Я плачу налоги в Калининградской области

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов с 2024 года живет и работает в Москве. Однако он признался, что все еще платит налоги в Калининградской области, поскольку официально прописан именно там. Об этом политик рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».
Разговор начался с вопроса журналиста о том, как устроилась семья министра в столице. Алиханов рассказал, что у его семьи сложились неразрывные связи с Калининградом, где он долгое время был губернатором: младший сын Владимир появился на свет в этом городе, поэтому в семье теперь есть коренной калининградец. Все дети, по словам министра, ходят в одну школу. А сам он до сих пор сохраняет калининградскую прописку.
Когда корреспондент уточнил, является ли это осознанным решением, Алиханов дал положительный ответ.
«Конечно. Я стараюсь. И еще у нас есть традиция, мы покупаем с друзьями деревья и высаживаем их каждую весну. Создаем такие аллеи, красивые места в городе и в области. Так что я Калининград в этом смысле не бросаю, он, конечно, в моем сердце», — поделился министр.
Алиханов добавил, что за все время выполнения традиции он успел с близкими высадить пару сотен растений.
Ранее глава Минпромторга сообщал, что Россия предложит Индонезии свои турбовинтовые самолеты Ил-114−300. Как он отметил, российская техника превосходит по экономическим характеристикам своего конкурента — франко-итальянский ATR 72. Именно данная деталь, уточнил политик, делает ее привлекательной для индонезийских партнеров.