Министр Алиханов: Я плачу налоги в Калининградской области

Разговор начался с вопроса журналиста о том, как устроилась семья министра в столице. Алиханов рассказал, что у его семьи сложились неразрывные связи с Калининградом, где он долгое время был губернатором: младший сын Владимир появился на свет в этом городе, поэтому в семье теперь есть коренной калининградец. Все дети, по словам министра, ходят в одну школу. А сам он до сих пор сохраняет калининградскую прописку.