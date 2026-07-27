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Алиханов: предприятия ОПК полностью покрывают все потребности армии и флота

Объемы производства по некоторым позициям выросли с 2022 года в 20 с лишним раз, рассказал глава Минпромторга в интервью «Комсомольской правде».

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ полностью покрывают потребности армии и флота, сообщил в интервью «Комсомольской правде» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Мы все потребности армии, флота покрываем полностью», — сказал министр. Он отметил, что темпы, объемы производства по некоторым позициям выросли с 2022 года в 20 с лишним раз.

Что касается инновационных разработок, беспилотников, производственные мощности здесь рассчитаны на десятки миллионов, добавил Алиханов.

Министр также рассказал, что представители предприятий ОПК активно общаются с теми, кто применяет их изделия, и техника постоянно дорабатывается на основе боевого опыта. Так, входящие в госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и в ряд других предприятия выезжают в зону СВО для получения обратной связи.

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