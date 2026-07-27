Алиханов: предприятия ОПК полностью покрывают все потребности армии и флота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ полностью покрывают потребности армии и флота, сообщил в интервью «Комсомольской правде» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Мы все потребности армии, флота покрываем полностью», — сказал министр. Он отметил, что темпы, объемы производства по некоторым позициям выросли с 2022 года в 20 с лишним раз.
Что касается инновационных разработок, беспилотников, производственные мощности здесь рассчитаны на десятки миллионов, добавил Алиханов.
Министр также рассказал, что представители предприятий ОПК активно общаются с теми, кто применяет их изделия, и техника постоянно дорабатывается на основе боевого опыта. Так, входящие в госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и в ряд других предприятия выезжают в зону СВО для получения обратной связи.