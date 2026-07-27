Алиханов: предприятия ОПК полностью покрывают все потребности армии и флота

Министр также рассказал, что представители предприятий ОПК активно общаются с теми, кто применяет их изделия, и техника постоянно дорабатывается на основе боевого опыта. Так, входящие в госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и в ряд других предприятия выезжают в зону СВО для получения обратной связи.