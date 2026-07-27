Алиханов сообщил о росте производства зенитных управляемых ракет в 2026 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Производство зенитных управляемых ракет в России в 2026 году в разы увеличено по сравнению с 2025. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в нынешнем», — сказал он.
При этом в России есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Так, на одном из объектов за месяц такой комплекс сбил почти 60 беспилотников, отметил Алиханов.
Он также добавил, что в стране есть команды с хорошими компетенциями в системах распознавания, перехвата, машинного зрения. «Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем — и финансово, и административно», — сказал министр.