Алиханов сообщил о росте производства зенитных управляемых ракет в 2026 году

Он также добавил, что в стране есть команды с хорошими компетенциями в системах распознавания, перехвата, машинного зрения. «Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем — и финансово, и административно», — сказал министр.