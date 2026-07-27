Глава МИД Рыженков предупредил белорусов, где они могут столкнуться с хамским отношением

Министр иностранных дел Максим Рыженков предупредил белорусов, где они могут столкнуться с хамским отношением. Об этом глава дипломатии страны заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Мы видим, что творится на границе, как трактуются белорусские граждане, с каким порой пренебрежением пограничники близлежащих европейских государств к ним относятся — вырывают бутылки с водой у детей, забирают бутерброды, полностью досматривают машину, измеряют количество бензина», — сказал Рыженков.
Министр обратил внимание, что проявляются жесты превосходства и уничижительного отношения к гражданам Беларуси. И сделал вывод:
«Даже имея визу, не стоит, наверное, ехать, если предстоит 2−3 дня простоять на границе и столкнуться с хамским к себе отношением».
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о наиболее опасных направлениях на белорусской границе, где может произойти какая-то провокация.
Также Вольфович сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания» после поручения президента республики Александра Лукашенко, который во время селекторного совещания 21 июля сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая — и чиновников, и тех, кто не хочет работать. Здесь все, что известно о задаче главы страны, а также об условиях и сроках сборов для проштрафившихся.